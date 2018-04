Após perder de 7 a 3 para o Vitória, Bahia demite Joel Santana

SALVADOR - O Bahia anunciou na tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Joel Santana, que acabou não resistindo no cargo depois de amargar uma humilhante goleada por 7 a 3 sofrida diante do Vitória, no último domingo, na Arena Fonte Nova, no jogo de ida da final do Campeonato Baiano.

Segundo nota oficial publicada pelo Bahia, o treinador "entendeu que não haveria mais clima para continuar dirigindo o time e desejou sucesso para o profissional que venha para sucedê-lo". "Agradeço ao torcedor do Bahia, a direção do clube e especialmente ao presidente Marcelo Guimarães Filho, que me apoiaram no que foi possível para tentarmos obter os resultados desejados", disse Joel.

Abalado pela goleada sofrida diante do Vitória, o treinador nem sequer concedeu entrevista coletiva após o confronto do último domingo. E ele encerrou a sua segunda passagem como técnico do Bahia após apenas sete partidas no comando, nas quais acumulou duas vitórias, duas derrotas e três empates.

O Bahia ainda informou que na próxima quarta, contra o Luverdense, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil, em Salvador, a equipe será dirigida pelo auxiliar-técnico Eduardo Barroca. O time baiano caiu por 2 a 0 no duelo de ida.

Além de Joel Santana, o gestor de futebol do Bahia, Paulo Angioni, também confirmou a sua saída do clube, mas isso ocorreu já no último domingo, logo após o clássico com o Vitória.