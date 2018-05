Após perder Jóbson, Botafogo pode ficar sem Juninho

Juninho voltou ao Botafogo neste ano, depois de uma passagem sem grande destaque pelo São Paulo. O atual capitão da equipe carioca assinou compromisso por três temporadas, mas deve abrir mão de tudo para transferir-se ao futebol estrangeiro. Mesmo tentando demovê-lo da ideia, a diretoria já começa a procurar outro zagueiro.

Jóbson e Juninho foram dois dos principais nomes no Campeonato Brasileiro do Botafogo, que só escapou do rebaixamento ao derrotar o Palmeiras na última rodada.