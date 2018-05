Após perder técnico para o Bayern, Eintracht Frankfurt anuncia novo treinador

Depois de perder o técnico Nico Kovac para o Bayern de Munique, time que o croata assumirá a partir da próxima temporada europeia, o Eintracht Frankfurt anunciou oficialmente nesta quarta-feira Adi Huetter como substituto para o cargo.

O novo comandante assinou acordo para dirigir a equipe até junho de 2021, depois de ter levado o Young Boys ao seu primeiro título suíço em 32 anos nesta temporada. Na equipe alemã, ele também terá como seu assistente Christian Peintinger.

Curiosamente, Kovac fará a sua despedida do Eintracht neste sábado em uma partida justamente contra o Bayern, pela final da Copa da Alemanha. O croata assumirá o lugar do veterano Jupp Heynckes, de 72 anos, que deixou a sua aposentadoria em outubro para assumir o comando do time bávaro, mas já havia declarado diversas vezes que não pretendia permanecer no cargo após o fim desta temporada.

Escolhido para ocupar a vaga aberta pela saída de Kovac, Adi Huetter, de 48 anos, também levou o RB Salzburg aos títulos do Campeonato Austríaco e da Copa da Áustria na temporada 2014/2015, antes de ser vice-campeão suíço por duas vezes seguidas à frente do Young Boys. Agora, porém, conduziu o time de Berna ao título nacional neste atual ciclo do futebol europeu que antecede a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Contratado para o lugar de Heynckes, Kovac também encerrou a sua campanha no Eintracht no último Campeonato Alemão, no sábado passado, com o time em oitavo lugar, fora das zonas de classificação às competições europeias. Entretanto, tem a chance de encerrar a temporada com um título justamente sobre o Bayern, que se sagrou campeão nacional com facilidade e atuará como franco favorito em busca de mais uma taça.