Após perder técnico para o CRB, Santa Cruz contrata PC Gusmão

Após ser pego de surpresa com a saída de Júnior Rocha, que aceitou uma proposta para comandar o CRB, o Santa Cruz definiu que PC Gusmão será o técnico do time na sequência da temporada. Ele deve chegar a Recife nesta sexta-feira para assinar o contrato e iniciar os trabalhos.

O último trabalho dele foi no Madureira, clube do qual foi demitido ainda no final do janeiro, após derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca. No ano passado, teve outra passagem pelo time do subúrbio, além de uma breve experiência em Portugal, onde comandou o Marítimo, e outra na Portuguesa de Desportos, em São Paulo.

Com o acerto para comandar o Santa Cruz, PC vai iniciar seu terceiro trabalho no futebol pernambucano. A primeira passagem foi em 2007, quando comandou o Náutico. Na ocasião, foi vice-campeão estadual e chegou às quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Corinthians nas oitavas. Por fim, foi eliminado pelo Figueirense. Em 2011, foi contratado pelo Sport, mas não durou muito tempo.

Aos 55 anos, PC Gusmão já rodou bastante pelo Brasil. Ele tem passagens por clubes como Vasco, Palmeiras, Flamengo, Cabofriense, Botafogo, Cruzeiro, São Caetano, Fluminense, Itumbiara, Figueirense, Juventude, Atlético-GO, Ceará, Vitória, Al-Arabi, Penapolense e Joinville.

O novo técnico ainda não deve comandar o Santa Cruz neste domingo, em duelo com o Atlético Acreano, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o interino Adriano Teixeira, que assumiu os treinos após a saída de Júnior Rocha, esteja no banco.