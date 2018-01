Após polêmica, Cueva treina no São Paulo e deve ser reserva no clássico

O meia Christian Cueva treinou normalmente nesta sexta-feira, na reapresentação do São Paulo após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, conquistada na quarta fora de casa. O time se prepara para o clássico com o Corinthians, neste sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

+ Anderson Martins mira clássico para São Paulo deixar desconfiança para trás

O meia, que se envolveu em mais uma polêmica no clube após pedir para não ser relacionado para o duelo no interior, deve ser reserva contra o time alvinegro. O técnico Dorival Junior define ainda nesta sexta os relacionados para o clássico.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em campo no CT da Barra Funda, Dorival treinou os titulares com a mesma formação que iniciou o duelo contra o Mirasol: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza.

O zagueiro Arboleda, em fase final de recuperação de um estiramento, fez trabalhos técnicos e não participou da atividade tática. Além do coletivo, Dorival comandou um treino de bolas paradas.