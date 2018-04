Após polêmica, Valdivia pede desculpas para Alexandre Mattos

Após as polêmicas declarações em sua página no Twitter, o meia Valdivia, por intermédio de sua assessoria de imprensa, resolveu pedir desculpas para o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, que cancelou a reunião que teria na segunda-feira com o pai do jogador para receber um prêmio em Minas Gerais.

NOTA

"Não quero guerra com ninguém, não quero criar inimizade com o Alexandre Mattos e nem com ninguém do Palmeiras. O que eu desejo é que ele faça um ótimo trabalho aqui, assim como já fez em outros clubes, e que o Palmeiras possa conquistar títulos. Se ele se sentiu ofendido, peço desculpas publicamente.

Em relação à renovação de contrato, já deixei claro que eu quero muito permanecer porque tenho enorme carinho pelo Palmeiras e pela torcida, mas ainda não conversamos sobre nada. Nem eu e nem o Palmeiras apresentamos as nossas propostas, tudo o que saiu na imprensa até o momento é apenas especulação. O que foi conversado até agora é que eu quero ficar e o clube quer que eu fique. A única coisa que eu peço é que as pessoas parem de falar que o salário de produtividade e o tempo de contrato sejam empecilhos para a minha renovação, porque isso não tem nada a ver.

Eu me manifestei via Twittter porque as pessoas queriam que eu me manifestasse. Só tentei esclarecer que jamais neguei contrato de produtividade, até porque não houve nenhuma proposta até agora. Além disso, já me colocaram em diversos times, mas reafirmo que, no Brasil, não jogo em nenhum outro clube que não seja o Palmeiras.

O que mais desejo agora é voltar a jogar e ajudar meus companheiros e comissão técnica, que estão fazendo um ótimo trabalho.”