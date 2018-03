Após polêmica, Zidane nega ajuda da arbitragem ao Real Madrid

Na esteira da polêmica arbitragem no jogo entre Real Madrid e Villarreal, o técnico Zinedine Zidane afirmou nesta terça-feira que seu time está liderando o Campeonato Espanhol somente por causa das boas performances no campo, e não por causa da suposta ajuda da arbitragem.

"Todo mundo pode dizer o que quiser, mas não é verdade. Conseguimos tudo que estamos buscando pelo que estamos fazendo no gramado", declarou o treinador, na véspera da partida contra o Las Palmas, nesta quarta, em nova rodada do Espanhol.

Zidane se referia à arbitragem do duelo contra o Villarreal no domingo. Jogando em casa, o Villarreal abriu 2 a 0, mas levou a virada, por 3 a 2. O segundo gol do Real Madrid foi alvo de polêmica por ter se originado em pênalti duvidoso.

No lance, ocorrido aos 25 minutos do segundo tempo, Kroos chutou da entrada da área, a bola rebateu na zaga e acertou o peito de Bruno, que estava com o braço levantado. Além de marcar o pênalti, o juiz ainda expulsou o técnico Fran Escriba por reclamação. Na cobrança, Cristiano Ronaldo converteu e empatou a partida.

Depois da partida, o presidente do Villarreal, Fernando Roig, atacou o árbitro Gil Manzano e seus auxiliares e sugeriu que o Real fora beneficiado na partida, ao afirmar que a arbitragem recebeu presentes do clube de Madrid ao fim do jogo.

Manzano e seus auxiliares deixaram o Estádio De La Cerâmica com malas com o símbolo do Real Madrid, cheias de presentes. "Gil Manzano e seus assistentes saíram do estádio com bolsas do Real Madrid. E isso não é bom, me parece", declarou Roig em entrevista à Rádio Marca.

Nesta terça, Zidane tentou ampliar a polêmica. "Não me meto nas decisões do árbitro e nem meus jogadores. Eles respeitam muito o árbitro. Tenho um vestiário espetacular neste sentido, que só pensa em trabalhar e fazer bem as coisas. Tenho muito orgulho dos meus jogadores por respeitarem muito os árbitros", declarou o treinador do Real Madrid.

CASEMIRO POUPADO

Zidane decidiu poupar o volante brasileiro no jogo contra o Las Palmas. Casemiro deve retornar ao time na partida contra o Eibar, no sábado, também pelo Campeonato Espanhol. Além de Casemiro, o também brasileiro Danilo ficará de fora nesta quarta, apesar de já estar recuperado de lesão. Outras ausências serão o zagueiro Raphael Varane e o lateral Fabio Coentrão, ambos machucados.

No ataque, Gareth Bale se mostrou recuperado pancada sofrida no tornozelo no jogo passado e foi incluído na lista de relacionados de Zidane. O atacante preocupava porque retornou ao time há apenas dez dias, após três meses afastado por conta de problema físico.