Após prisões, Conmebol e Concacaf prometem seguir colaborando com investigações Horas depois de ver seus presidentes presos pela polícia suíça, a Conmebol e a Concacaf emitiram nota oficial para garantir que estão colaborando com as investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O paraguaio Juan Ángel Napout, que lidera a Confederação sul-americana de Futebol, e o hondurenho Alfredo Hawit foram detidos sob acusação de corrupção, nesta quinta-feira, em Zurique.