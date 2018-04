Após problemas, Santos elege novo presidente neste sábado

Após falhas, suspeita de fraude e cancelamento da votação, no sábado passado, o Santos elege neste sábado o presidente e o vice do Comitê de Gestão que vão administrar o clube nos próximos três anos. A escolha do associado será entre José Carlos Peres, da Santos Vivo (Chapa 1), Nabil Khaznadar, da Avança Santos (Chapa 2), Orlando Rollo, da Pense Novo Santos (Chapa 3), Modesto Roma Júnior, da Santos Gigante (Chapa 4), e Fernando Silva, da Mar Branco (Chapa 5).

Para que os erros da primeira tentativa de eleição não se repitam, foram tomadas algumas decisões nos últimos dias pelo presidente do Conselho Deliberativo e da assembleia geral ordinária, Paulo Schiff, em reuniões com os coordenadores das cinco chapas e técnicos da empresa que alugou as urnas eletrônicas.

Uma das providências foi transferir a eleição do Salão de Mármore para o ginásio poliesportivo Athiê Jorge Cury, que também fica na Vila Belmiro, visando facilitar o acesso, a circulação e a saída dos associados e simular eleições com urnas eletrônicas e com cédulas.

O processo de votação será por urna eletrônica, entre às 10 e 18 horas. A última tentativa da Chapa 3 de mudar para a cédula de papel foi barrada pelo juiz Dario Gayoso Júnior, da 8.ª Vara Cível de Santos, ao indeferir o pedido de alteração. Se o sistema eletrônico voltar a falhar, a eleição vai passar a ser com cédulas de papel. A apuração será em seguida ao encerramento da votação e, se não houver nenhuma intercorrência, por volta das 19 horas o Santos vai saber quem será o seu presidente de 2015 a 2017.

O presidente da assembleia empossará simbolicamente o presidente, o vice e os 234 conselheiros eleitos. Embora o mandato dos novos eleitos se inicie em 1.º de janeiro de 2015, a nova diretoria deve começar a trabalhar, em conjunto com o atual presidente, Odílio Rodrigues, a partir de segunda-feira.

Dos 19 mil sócios em condições de votar, a previsão é de comparecimento de quatro mil eleitores na Vila Belmiro - rua Princesa Isabel, sem número -, que serão distribuídos em 10 urnas, e dois mil no salão nobre da FPF - rua Federação Paulista de Futebol, 55, em São Paulo -, onde funcionarão quatro urnas.

Para votar é preciso ter no mínimo 18 anos de idade, um ano ininterrupto como sócio, estar com a mensalidade em dia e apresentar a carteira social do clube e mais um documento de identidade com foto recente.