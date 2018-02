Após punição do STJD, Romário viaja para o Nordeste

Um dia após ser suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o atacante Romário embarcou com a família para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O jogador do Vasco não quis comentar a punição de 120 dias, que o deixará de fora do início do Campeonato Carioca. "Não quero falar nada do julgamento", contou o Baixinho, abatido. Romário esteve no Aeroporto Antônio Carlos Jobim e viajou ao lado de sua mulher, Isabella Bittencourt, e de seus filhos. Segundo um amigo da família, o atacante decidiu ir para o Nordeste para descansar. Romário, de 41 anos, foi punido por ter sido pego no exame antidoping no jogo contra o Palmeiras, em outubro. Ele deu positivo para a substância finasterida, que é encontrada em tônicos capilares. O departamento jurídico do Vasco pretende recorrer da punição. A meta é que o STJD reverta metade da pena no pagamento de cestas básicas.