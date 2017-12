Após quase um mês de negociação, Jadson acerta o seu retorno ao Corinthians

Após quase um mês de negociação, Jadson acertou o seu retorno ao Corinthians nesta terça-feira. O jogador firmou um contrato de duas temporadas com o time paulista, depois de muitas negociações e quase desistência das duas partes. O jogador deve ser apresentado para a torcida no amistoso contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Um dos maiores empecilhos para o acerto era o tempo de contrato. O jogador queria um vínculo de três anos, enquanto que o clube oferecia apenas dois. No fim, prevaleceu a vontade da diretoria alvinegra.

Os valores da negociação não foram revelados, mas o Corinthians deve pagar algo em torno de R$ 450 mil por mês e mais R$ 5 milhões de luvas aos agentes do atleta. Jadson será integrado ao elenco corintiano nos próximos dias e corre contra o tempo para ter condições físicas de ser aproveitado nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia volta ao clube após ter sido vendido ao Tianjin Quanjian por 5 milhões de euros (R$ 17 milhões). No clube chinês, foi um dos líderes do elenco na conquista do acesso para a primeira divisão do campeonato local e tinha ainda mais um ano de contrato.

O problema é que o Tianjin Quanjian tinha muitos estrangeiros no elenco e Jadson não seria aproveitado. Então, ele conseguiu acertar a rescisão contratual e ficou com caminho livre para retornar ao futebol brasileiro. Além do Corinthians, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro também sondaram o jogador, que sempre deixou o time paulista como prioridade e não chegou a ouvir outras propostas.

Depois do acerto com Jadson, a expectativa está em cima da contratação do atacante marfinense Didier Drogba. Ele recebeu uma última proposta do Corinthians há cerca de duas semanas e ficou de dar um retorno. A diretoria esperava por uma resposta até o último final da semana, mas, sem retorno, aceitou esperar por mais alguns dias.