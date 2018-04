Após quatro rodadas, Gum já vê evolução do Fluminense na temporada

RIO - Depois da frustrante campanha no Brasileirão do ano passado, quando foi rebaixado dentro de campo - pode escapar da queda por causa da punição judicial da Portuguesa -, o Fluminense tenta dar a volta por cima nesta temporada. Em quatro rodadas do Campeonato Carioca, estreou com derrota para o Madureira e depois empatou com o Bonsucesso, mas emendou duas vitórias na sequência, diante de Nova Iguaçu e Resende. Para o zagueiro Gum, o time já mostrou evolução.

"Sem dúvida vamos melhorar ainda mais. Se perceber, já melhorou bem. Começamos a ter entrosamento, a equipe consegue tocar mais a bola, segurar e aproveitar as oportunidades. Vamos ficar cada vez mais fortes e vencer os jogos", avaliou Gum, um dos titulares do Fluminense.

Agora, o time volta a campo já neste sábado, quando visita o Bangu em Moça Bonita, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. "Alguns jogadores cresceram um pouco mais rápido, outros estão demorando um pouco, mas o Fluminense está bem, crescendo e evoluindo", atestou Gum.