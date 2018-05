Após queda, Coritiba renova contrato de Ney Franco

O Coritiba anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do técnico Ney Franco, que amargou junto com o time a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O clube reformou o vínculo do treinador, que inicialmente iria apenas até o final do Paranaense, e agora tem como previsão de encerramento o fim da disputa da Série B nacional.

"Ele é um profissional competente, que está (sendo) disputado no mercado nacional. Fez um excelente trabalho desde que chegou e é a pessoa de confiança da diretoria para levar o Coritiba novamente à primeira divisão", justificou Vilson Ribeiro de Andrade, membro da Comissão de Futebol do Coritiba, em entrevista publicada pelo site oficial do time paranaense.

Ney Franco, que renovou o contrato em Curitiba nesta quarta-feira, festejou o fato de ter conquistado a confiança dos dirigentes para realizar um trabalho a longo prazo no clube. "Estou satisfeito com a possibilidade de continuar no Coritiba. Me identifiquei com o clube e com a torcida. Será uma temporada de muito trabalho e temos o desafio de fazer um bom primeiro semestre no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil e, no segundo semestre, buscar a ascensão do Coritiba à Série A", ressaltou.

O treinador, porém, admitiu que terá de buscar resultados expressivos com poucos recursos financeiros em 2010. "Vamos reestruturar a equipe com um orçamento reduzido. Será uma oportunidade de resgatar as categorias de base. Já estamos definindo quem sobe para o profissional. Além disso, precisamos acertar nas contratações", reforçou.