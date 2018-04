Após queda, Coritiba tenta a reação contra Atlético-MG O Coritiba inicia a sua campanha no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pressionado pela eliminação em casa na última quinta-feira para o Nacional (AM), da quarta divisão brasileira, na segunda fase da Copa do Brasil. O resultado provocou protestos da torcida contra a equipe e a comissão técnica.