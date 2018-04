Após queda, Marcelo admite que Cruzeiro precisa dar resposta imediata

"Temos que nos ajustar, apesar de não haver tanto tempo para isso. Mas espero que seja o suficiente para que possamos retomar a caminhada no Brasileiro, começar a pontuar, a acumular pontos e vitórias. Assim poderemos seguir o nosso caminho até o fim do ano", declarou.

O treinador reconheceu que o time vem oscilando demais em 2015, ano em que também fracassou no Campeonato Mineiro, sendo eliminado nas semifinais pelo rival Atlético. Mas também lembrou que o time já deu respostas positivas nos últimos anos, tanto que é o atual bicampeão nacional.

"Há oscilações sim, mas já fizemos coisas boas nesse ano e isso me deixa menos preocupado. Quem viu o jogo contra o São Paulo e contra o River Plate lá (na Argentina) sabe disso. Então temos que cobrar muito em cima de quem já fez algo. O pior é ter que cobrar de alguém que nunca fez", afirmou.

Fora da Libertadores, o Cruzeiro agora tentará reagir no Campeonato Brasileiro, pois está antepenúltimo lugar, com 1 ponto. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai encarar o Figueirense, em Florianópolis, pela quarta rodada.