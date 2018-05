Após queda, Ney Franco fala em ficar e reerguer Coritiba O 1 a 1 com o Fluminense, no Estádio Couto Pereira, no domingo, sacramentou a volta do Coritiba à Série B do Campeonato Brasileiro em 2010. Embora abalado com o resultado, o técnico Ney Franco disse que pretende continuar na equipe, e já começou a falar na próxima temporada.