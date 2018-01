Após queda para a Série B, Inter divulga calendário da pré-temporada de 2017

Depois de cair pela primeira vez em sua história para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional entrou em férias, mas já divulgou as datas do início da preparação em 2017. A diretoria optou por manter o começo dos trabalhos em Porto Alegre.

A reapresentação do elenco está marcada para o dia 11 de janeiro, às 10 horas, no Centro de Treinamento Parque Gigante. Os primeiros dias servirão para os jogadores realizarem exames médicos, testes físicos e o início dos trabalhos técnicos.

De 16 a 25 de janeiro, o grupo viajará para a cidade de Viamão, a 25 quilômetros da capital gaúcha, onde ficará concentrado de olho no início da Copa da Primeira Liga e também do Campeonato Gaúcho.

Na competição interestadual, o Internacional está no Grupo 1 junto com Fluminense, Brasil-RS e Criciúma. A estreia da equipe colorada está marcada para 1.º de fevereiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Brasil, de Pelotas (RS).

No Gauchão, o Internacional iniciará a busca pelo título no dia 29 de janeiro contra o Veranópolis, fora de casa. A CBF ainda não divulgou a tabela da Série B de 2017. Além do Internacional, foram rebaixados o Figueirense, o Santa Cruz e o América-MG.