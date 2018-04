Após queda, torcedores do Corinthians entram em conflito com a PM

SÃO PAULO - Apesar do reconhecimento de grande parte da torcida do Corinthians, que incentivou e aplaudiu o time mesmo após a eliminação na Copa Libertadores da América, alguns torcedores mais exaltados resolveram protestar de forma pouco pacífica nas cercanias do Estádio do Pacaembu. O conflito durou pouco tempo, pois a Polícia Militar agiu rápido e, com a cavalaria, dispersou a maioria dos fãs corintianos.

O Boca Juniors devolveu a derrota do ano passado, quando amargou o vice-campeonato da Libertadores de 2012 após perder na decisão diante do Corinthians. Como havia vencido em Buenos Aires por 1 a 0, o empate por 1 a 1 no Pacaembu foi o suficiente para eliminar os atuais campeões do mundo. Riquelme fez o gol do time argentino, enquanto Paulinho marcou a favor da equipe brasileira.