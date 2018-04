Após quinto lugar na Série B, Benazzi deixa o Vitória

A direção do clube optou pela renovação no clube, começando pelo técnico, conhecido por ser especialista na Série B. O desligamento foi confirmado pelo vice-presidente Carlos Falcão. Mas a campanha de Benazzi no time baiano foi positiva, porque o time estava muito irregular quando ele assumiu o lugar de Geninho.

Benazzi assumiu o time depois de quatro derrota seguidas, na 15.ª rodada. Na ocasião, o time estava na 14.ª posição, com 17 pontos. Em 24 jogos, ele levou a equipe a conquistar 43 pontos de 72 possíveis, um aproveitamento de 59%, pior apenas que o da campeã Portuguesa.

Os dirigentes já pensam no novo treinador e o nome que mais ganha força no Barradão é o de Márcio Araújo, hoje no São Caetano e que no ano passado conquistou o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro justamente com o maior rival do Vitória, o Bahia. Em 15 anos de carreira, o técnico já dirigiu tradicionais times do Brasil, como Goiás, Coritiba, Atlético-MG e Palmeiras.