Após rápida festa, Bebeto quer concentração no Botafogo Um dia depois da conquista da Taça Rio, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse que o time tinha de esquecer a comemoração e passar a se concentrar nos próximos objetivos: superar o Coritiba, quarta-feira, no Maracanã, e chegar às quartas-de-final da Copa do Brasil, e vencer a primeira das duas partidas da final do Estadual, domingo, contra o Flamengo. ?A Taça Rio é importante, mas agora vem o menu principal?, disse Bebeto, referindo-se à decisão do Carioca. Contra o Coritiba, basta ao Botafogo um empate em casa para se classificar, depois da vitória por 1 a 0 no Paraná. Embora Bebeto de Freitas tenha feito o alerta para evitar que as comemorações não se estendessem, alguns atletas ainda aproveitaram a segunda-feira para saborear a vitória sobre a Cabofriense e o título da Taça Rio. O atacante Dodô passeou pela Lagoa Rodrigo de Freitas e foi assediado por muitos torcedores, do Botafogo e de outros clubes. Ele atendeu a todos com calma, autografou camisas e posou para fotos. Sobre o atual momento do Botafogo, enfatizou a força coletiva da equipe. ?O Botafogo está fazendo por merecer, está vencendo, jogando bem, isso o credencia como favorito para a final do Carioca", afirmou o camisa 7 botafoguense. "Mas estamos com os pés no chão e sabemos que o Flamengo vem com força. Espero que pese a nosso favor o espírito de equipe", completou.