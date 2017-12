Após Real e PSG, Jesé Rodríguez jogará no Las Palmas; Sirigu reforça Osasuna

Seis meses depois de pagar 25 milhões de euros ao Real Madrid, o Paris Saint-Germain parece admitir que fez um péssimo negócio ao contratar o atacante Jesé Rodrigues. Nesta terça-feira, ele foi anunciado como reforço do nanico Las Palmas, apenas o 11.º colocado do Campeonato Espanhol, que o contratou por empréstimo.

Reserva de primeira hora de Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo na campanha do décimo título da Liga dos Campeões, na temporada passada, Jesé seguiu em alta para o PSG, mas jogou pouco na França. Fez só um jogo como titular no Campeonato Francês, marcando apenas dois gols em um semestre em Paris.

Liberado para ser emprestado, Jesé escolheu o Las Palmas. E a preferência tão peculiar tem um bom motivo: ele é natural de Las Palmas, cidade das Ilhas Canárias, e torcedor do clube. "Sinto-me quando criança, quando meu pai me levava pequeno ao estádio. Agora vou eu ter a oportunidade de vestir essa camisa", afirmou em sua apresentação.

Jesé usará a camisa 10 de seu novo clube e chegou com uma meta ousada: quer levar o Las Palmas à Liga Europa. "Estamos perto da Europa, não é fácil, mas não podemos deixar de acreditar", apontou. São só seis pontos de distância para o Villarreal, sexto colocado. Mas há sempre a possibilidade de novas vagas sendo abertas, se algum dos primeiros colocados vencer a Copa do Rei, ou mesmo a Liga dos Campeões ou a Liga Europa.

MAIS PSG

Também nesta terça-feira, no último dia da janela de transferências na Europa, o PSG acertou o empréstimo do goleiro italiano Salvatore Sirigu para o Osasuna. Titular por quatro temporadas em Paris, ele havia sido cedido ao Sevilla no início da temporada, mas só fez dois jogos no novo clube. O técnico Jorge Sampaoli tem preferido o jovem espanhol Sergio Rico.