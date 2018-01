Após receber sondagens, São Paulo descarta negociar Cueva

Destaque do São Paulo na temporada, o peruano Cueva fica no Morumbi. Pelo menos é o que afirma Marco Aurélio Cunha, que vai deixar o cargo de diretor executivo no final deste ano, mas participou ativamente do planejamento para 2017.

Segundo ele, o clube recebeu algumas sondagens em relação ao jogador, mas informou que não tem nenhum interesse em negociá-lo neste momento. "Apareceram interessados no Cueva timidamente perguntando se (o São Paulo) negocia ou não. Na primeira janela, acho difícil. Pode ser na próxima janela, se ele continuar jogando como está jogando. Não temos nenhum interesse em vender o Cueva. Nenhum", afirmou Marco Aurélio Cunha, em entrevista à rádio Transamérica.

O São Paulo contratou o peruano em junho, depois de enfrentá-lo pela Libertadores. Cueva foi o destaque do Toluca nos dois confrontos pelas oitavas de final. O clube desembolsou US$ 2,5 milhões (R$ 8,1 milhões na cotação atual) em três parcelas.

Pelo clube, Cueva disputou 26 gols no segundo semestre, com sete gols. O meia caiu nas graças da torcida são-paulina principalmente depois da atuação no clássico contra o Corinthians, quando fez um gol e deu três assistências na vitória por 4 a 0, em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.