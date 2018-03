Após recepção festiva, Barrios assina com o Grêmio até o fim de 2017

O Grêmio divulgou neste sábado que o atacante Lucas Barrios, de 32 anos, assinou contrato com o clube até o final de 2017. O jogador chegou a Porto Alegre na sexta-feira e foi recebido com festa no aeroporto por cerca de mil torcedores.

Neste sábado, ele se reuniu com a diretoria do time gaúcho para sacramentar o acordo que já havia sido anunciado na última quarta-feira, data em que rescindiu com o Palmeiras. O Grêmio ainda não agendou a apresentação oficial do atleta.

A contratação veio a pedido do técnico Renato Gaúcho. Barrios chega para preencher um setor carente do time gaúcho devido às lesões. Só neste início de temporada Douglas, Luan, Pedro Rocha, Fernandinho, Jael e Beto da Silva se machucaram.

Presença frequente nas convocações da seleção paraguaia, Barrios não vinha sendo muito aproveitado no Palmeiras. Contratado em 2015 para ser a referência no ataque do time paulista, o atacante sofreu com problemas físicos, decepcionou nas oportunidades que teve e deixou o clube com 15 gols marcados em 45 partidas disputadas.

Barrios viveu sua melhor fase na Colo Colo, na temporada 2008/2009, quando conseguiu a artilharia do Torneio Apertura (19 gols) e Clausura (18 gols). O ótimo futebol apresentado chamou a atenção do Borussia Dortmund, onde atuou por duas temporadas e marcou 49 gols em 101 jogos. Na Europa, foi bicampeão alemão, além de ter conquistado uma Copa da Alemanha.

Para chegar ao Grêmio, o paraguaio deverá aceitar uma redução salarial. No Palmeiras, Barrios tinha os vencimentos pagos pela patrocinadora do clube, a Crefisa, e ganhava cerca de R$ 1 milhão por mês, valor incompatível com a realidade da diretoria gremista, que já reclamou de problemas financeiros diversas vezes recentemente. O valor do seu novo salário não foi revelado.