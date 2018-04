Após recuperação, Antônio Carlos sonha com Libertadores

Seis meses e meio após sofrer rompimento dos ligamentos cruzados anteriores, dos meniscos e lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo e passar por uma cirurgia, Antônio Carlos está pronto para voltar. E se depender de sua vontade, estará em campo contra o Paraná, em Curitiba, no domingo da próxima semana, e diante do Fluminense, dia 2 de dezembro na Vila Belmiro. E ainda sonha com mais contrato até o fim da Libertadores de 2008. "Na última semana do Campeonato Brasileiro vou decidir o meu futuro. Meu objetivo é jogar as duas próximas partidas, para depois resolver o que vou fazer", revelou, na tarde desta quinta, o zagueiro de 38 anos de idade. Se tudo der certo, sua intenção é renovar por seis meses e ajudar o Santos a conquistar a Copa Libertadores da América de 2008. "Vanderlei (Luxemburgo, o técnico) me disse, na nossa última conversa, que gostaria de contar comigo na Libertadores do ano que vem. Da contusão não sinto nada e venho treinando com vontade. Se eu permanecer, pretendo disputar uma ótima Libertadores", projetou o jogador. Como em 2004, na sua primeira passagem pelo Santos, pouco jogou por causa de um cisto na coxa direita e agora ter atuado menos de meio ano, Antônio Carlos quer jogar e ajudar o clube a ganhar um título de expressão para retribuir o tratamento recebido. "Mas se eu vou ou não continuar no Santos vai depender da permanência de Luxemburgo", disse, ressaltando que se não for no Santos e com o atual técnico, encerra a sua carreira no fim do Campeonato Brasileiro. A disposição de Antônio Carlos serve de exemplo para os mais novos. Ele é sempre um dos primeiros a entrar em campo e o último a sair. Diz que os dias mais difíceis que passou foram os da recuperação, quando comparecia diariamente ao departamento de fisioterapia do Centro de Treinamentos Rei Pelé para o tratamento em tempo integral. "Às vezes, até aos domingos. Já tenho certa idade e a paciência não é a mesma. Mas a dedicação com que fui tratado após a cirurgia por Filé (Nilton Petrone, fisioterapeuta) e Marquinhos me deram ânimo." Pelos cálculos de Antônio Carlos, o Santos se classifica para a Libertadores com mais um ou dois pontos, como segundo ou terceiro, sem necessidade de disputar a fase seletiva da competição. O veterano zagueiro lamentou o descuido do time no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Vila Belmiro. "Se não tivesse cedido o empate, o Santos já estaria com a vaga." Embora inativo, Antônio Carlos assistiu à maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro e vota em Valdivia como melhor jogador e em Breno como revelação. E julga injusto o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tirar o chileno dos jogos finais do Palmeiras e ao mesmo tempo dar efeito suspensivo para a torcida do Flamengo apoiar o time no Maracanã, contra o Atlético Paranaense.