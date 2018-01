Após recusas, Grêmio continua sem técnico A previsão do presidente Flávio Obino, de que o Grêmio não ficaria 24 horas sem técnico se Tite pedisse demissão, não se confirmou. Ao final da tarde desta quinta-feira, 72 horas depois da saída de seu ex-treinador, o clube colecionava mais uma frustração, a de saber que Mário Sérgio está decidido a continuar no São Caetano até o final do ano. Durante todo o dia a transferência do técnico para o Olímpico era dada como certa. O empecilho teria sido o pagamento de uma multa rescisória de R$ 160 mil ao São Caetano que o Grêmio não quis assumir. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o diretor de futebol do São Caetano, Genivaldo Leal, contou que foi procurado por Mário Sérgio depois do almoço, em Mauá, onde a equipe está treinando. O técnico revelou que tinha uma boa proposta do clube gaúcho e quis saber a posição de seu atual empregador. "Eu disse que queria que ele cumprisse o contrato e, diante disso, ele garantiu que cumpriria", relatou Leal. Antes de Mário Sérgio o Grêmio havia tentado contratar Valdir Espinosa, mas não teve os R$ 160 mil mensais que ele queria para deixar o Riad, da Arábia Saudita. A segunda tentativa foi com Renato Portaluppi, mas o Fluminense cobriu a proposta de R$ 110 mil e manteve seu treinador. Com Mário Sérgio o acordo financeiro teria sido feito por R$ 75 mil. Mas o detalhe da multa impediu o fechamento do contrato. Enquanto a situação não se define, o auxiliar técnico Cléber Xavier vai orientar o time do Grêmio.