Após redenção, Judivan promete foco para viver ano de conquistas no Cruzeiro

Depois de se recuperar de uma grave lesão, Judivan garantiu nesta quinta-feira que está focado em 2018. Para evitar novas contusões e ter um período de estabilidade e conquistas no Cruzeiro, o atacante de 22 anos revelou já estar se preparando à pré-temporada.

"Vamos em busca de fazer uma boa pré-temporada. Vamos ver o que o (técnico) Mano Menezes está preparando para o grupo nesse próximo ano, mas com certeza vamos atrás dos títulos que o clube tanto almeja por conquistar", comentou o atacante.

Revelado pelo próprio Cruzeiro, o atacante sofreu uma grave contusão no joelho esquerdo durante uma partida da seleção brasileira no Mundial Sub-20, em junho de 2015, na Nova Zelândia. Desde então, Judivan conviveu com uma série de dramas como problemas pós-operatórios, novas lesões e cirurgias.

Sua recuperação clínica só foi se concluir em setembro deste ano. E, no dia 15 de novembro, ele voltou aos gramados e marcou no empate por 2 a 2 contra o Avaí, em Belo Horizonte. O ano, assim, garantiu a sua redenção no futebol.

"Com certeza 2017 é um ano que vai ficar marcado na minha vida. Comecei o ano machucado, com aquela desconfiança se conseguiria voltar a jogar esse ano e, graças a Deus, depois de muita luta, muito empenho e trabalho, estou terminando o ano 100%. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a todos que me ajudaram, departamento médico, comissão técnica, jogadores, torcida, funcionários do clube", declarou.

Judivan, por fim, fez um agradecimento especial para a torcida do Cruzeiro. "Quero agradecer os torcedores pelo apoio incrível que tive durante esses dois anos e desejar que toda a nação celeste tenha uma ótima virada do ano".