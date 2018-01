Após reestreia, Diego Costa sente joelho e vira dúvida no Atlético de Madrid

A notável reestreia de Diego Costa no Atlético de Madrid pode trazer problemas para as próximas partidas. Nesta quinta-feira, um dia depois da equipe massacrar o Lleida Esportiu por 4 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, o clube informou que o atacante sofreu um traumatismo na perna.

+ Diego Costa assina contrato com o Atlético de Madrid e celebra 'volta para casa'

O problema ocorreu no lance do gol marcado por Diego Costa. Cinco minutos depois de entrar em campo, o brasileiro naturalizado espanhol desviou um cruzamento de carrinho e fez o terceiro de sua equipe. Mas, na sequência, ficou caído no gramado, reclamando de dores no joelho.

Na reapresentação do elenco nesta quinta, o clube informou que o atacante passou por exames mais detalhados. Pode, assim, desfalcar o Atlético de Madrid no sábado, em casa, contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol.

"Diego Costa tem evoluído favoravelmente após o traumatismo na perna que gerou desconforto em seu joelho", informou o clube, acrescentando que o atacante fez um exame de ultra-som.

Um dos principais responsáveis pelo título do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol de 2014, Diego Costa foi recontratado do Chelsea em setembro, mas só pôde estrear na quarta-feira devido a uma punição imposta ao time espanhol.