Após reforçar o Santos, Montillo é convocado para seleção argentina

BUENOS AIRES - O meia Walter Montillo está mesmo em evidência. Contratado por cerca de R$ 16 milhões (por 60% dos seus direitos econômicos) para reforçar o Santos, ele agora terá uma chance na seleção argentina. O jogador apareceu pela primeira vez numa lista da equipe principal do seu país na convocação para o amistoso de 6 de fevereiro, contra a Suécia. O palmeirense Barcos, porém, ficou fora da convocação.

Montillo já havia recebido duas chances na seleção argentina, mas sempre no Superclássico das Américas, quando a equipe é convocada apenas com jogadores que atuam na Argentina e no Brasil. Agora ele atuará ao lado de Messi e companhia.

Todo o restante da lista do técnico Alejandro Sabella atua nas principais ligas da Europa. São jogadores de clubes espanhóis, italianos, franceses, ingleses, portugueses e russos. O Santos é o único a entrar neste meio.

O jogador vai desfalcar o Santos diante do Linense, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Três dias antes, no domingo, tem clássico contra o São Paulo e, por conta da apresentação, ele passa a ser dúvida. O amistoso contra a Suécia acontece na quarta-feira, dia 6, em Estocolmo.

Confira a lista de convocados pela Argentina:

Goleiros - Mariano Andújar (Catania), Sergio Romero (Sampdoria) e Cristian Álvarez (Espanyol).

Zagueiros - Federico Fernández e Hugo Campagnaro (Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City), Fabricio Coloccini (Newcastle), Ezequiel Garay (Benfica) e Cristian Ansaldi (Rubin Kazan).

Meio-campistas - Javier Mascherano (Barcelona), Fernando Gago (Valencia), Fabián Rinaudo (Sporting) Ever Banega (Valencia), Ángel Di María (Real Madrid), Enzo Pérez (Benfica), Augusto Fernández (Celta) e Walter Montillo (Santos).

Atacantes - Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuaín (Real Madrid), Ezequiel Lavezzi (PSG), Sergio Agüero (Manchester City), Nicolás Gaitán (Benfica) e Franco Di Santo (Wigan).