Após renovar contrato, Kane marca duas vezes e Tottenham goleia o Swansea

Dois dias após estender seu contrato para até o ano de 2022, Harry Kane balançou as redes duas vezes e conduziu o Tottenham à goleada por 5 a 0 sobre o Swansea, neste sábado, em partida válida pela 14.ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o Tottenham manteve a perseguição aos líderes da tabela e foi aos 27 pontos na quinta colocação, posto que vale uma vaga para a Liga Europa. Já o Swansea amarga a lanterna do Inglês, com apenas nove pontos.

Antes do jogo, como em todas as outras partidas do Campeonato Inglês e todas outras competições por ordem da Fifa, jogadores e trio de arbitragem se reuniram no centro do gramado para prestar homenagem com um minuto de silêncio em respeito às 71 vítimas do acidente aéreo com o avião que carregava a delegação da Chapecoense na Colômbia.

Artilheiro da temporada passada com 25 gols, Kane abriu o placar neste sábado em uma cobrança de pênalti, aos 39 minutos do primeiro tempo. Aos 46, nos acréscimos da arbitragem, Heung-Min Son ampliou a vantagem

Já na segunda etapa, aos quatro minutos, Kane fez o terceiro do Tottenham e chegou aos sete gols na atual temporada - Diego Costa, do Chelsea, lidera a lista da artilharia no Inglês com 11 tentos. Aos 25 e aos 45 minutos, Christian Eriksen foi às redes e garantiu a goleada por 5 a 0.

Na sequência do Campeonato Inglês, o Swansea encara o Sunderland, no duelo dos desesperados da zona de rebaixamento, no próximo sábado. O Tottenham pega o Manchester United no domingo, mas antes enfrenta o CSKA Moscou pela Liga dos Campeões, na quarta.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, jogando em casa, o Crystal Palace bateu o Southampton por 3 a 0, com dois gols de Benteke e outro de Tomkins, se distanciando da zona da degola do Inglês. Atuando diante de sua torcida, o Stoke City fez 2 a 0 no Burnley, com gols de Jonathan Walters e Marc Muniesa. Com o resultado, os donos da casa foram a 19 pontos na nona posição, enquanto os rivais estacionaram nos 14, em 14.º lugar.

A surpresa da rodada ficou por conta da vitória do Sunderland, que está na zona do rebaixamento, sobre o atual campeão Leicester por 2 a 1, em casa. Robert Huth, do Leicester, fez contra o primeiro gol da partida. Jermain Defoe ampliou, e Shinji Okazaki descontou para os visitantes, que estão a apenas dois pontos da degola.

Em busca de encostar no primeiro pelotão, o West Bromwich recebeu e bateu o Watford por 3 a 1, e chegou a 20 pontos, na sexta posição do Campeonato Inglês, mas ainda a sete pontos do Tottenham, que ocupa a última vaga à Liga Europa. Evans, Brunt e Matthew Phillips fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Kabasele descontou.