Grêmio renova com meia Douglas por mais uma temporada

O Grêmio anunciou neste domingo a renovação por mais um ano do contrato do meia Douglas, de 33 anos, em mais uma reapresentação. Assim como fez com o volante Maicon, o zagueiro Geromel e o goleiro Marcelo Grohe, a diretoria gremista preparou uma entrevista coletiva para o veterano atleta com direito a receber a camisa 10, que ele já usou na última temporada, das mãos dos dirigentes do clube.

"Continuo sendo o mesmo, trabalhando do mesmo jeito e tomando as mesmas atitudes. Sempre em prol do grupo, não devo mudar nada. O empenho e dedicação dentro de campo não irá faltar", afirmou o jogador, que destacou a manutenção da base gremista para 2016 - o time só perdeu Erazo, Galhardo e Maxi Rodríguez, o seu reserva.

"A permanência da base de time para este ano é bom para todos. O pessoal está com uma mentalidade boa e isso vai nos ajudar bastante para conseguirmos conquistar algo importante nesse ano", comentou Douglas.

O jogador ainda brincou com a forma física ao receber a camisa do vice de futebol Cesar Pacheco. "Essa é a P, viu?". Também falou que com a bagagem que tem poderá ajudar a nova geração de atletas da base gremista.

"No que eu puder ajudar a molecada eu vou ajudar, continuo trabalhando do mesmo jeito e orientando os companheiros sempre que preciso. O negócio é trabalhar e estar focado nos objetivos", finalizou o veterano meia.