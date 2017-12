Após renovar, Luan diz que nunca cogitou sair do Vasco: 'Seria muito ingrato'

"Não quero deixar o clube na situação em que está. Acho que tenho uma dívida com o Vasco, estou aqui desde criança. Minha dívida é pelo Vasco ter me dado onde estudar, onde comer e onde dormir. Fico feliz e emocionado. Quero seguir evoluindo cada dia mais. Seria muito ingrato da minha parte sair daqui para outro time com o time na segunda divisão. Quero deixar meu nome na história desse clube, estou construindo uma imagem dentro e fora de campo, e o Vasco tem participação em 100% disso. Na minha formação como ser humano e como atleta de futebol. Foram muitas mensagens em redes sociais, o pessoal agradecendo. Sempre disse que ia ficar. A conversa não durou nem cinco minutos para renovar. Já estava decidido", disse.

Jovem, Luan tem como companheiro de zaga Rodrigo, de 35 anos. E ele fez questão de destacar a importância do veterano na sua evolução profissional. "O Rodrigo é um dos caras que me ajudam na evolução. Ele me ligou para dar os parabéns pela renovação. O que vocês observam em campo é o jeito dele mesmo. Gosto quando chama a atenção, conversa. Vejo a admiração, o carinho por mim, a vontade de me ver crescer e agradeço muito", afirmou.

Já em Pinheiral para dar sequência aos treinos da pré-temporada, Luan exibiu otimismo para a temporada 2016. O zagueiro lembrou que o Vasco manteve a base que fez um segundo turno digno no Campeonato Brasileiro, mesmo com o rebaixamento, e ainda acertou a chegada de alguns reforços.

"A expectativa para 2016 é muito boa. É um ano de muito trabalho. Vocês viram um pouco do treino. O começo do ano é muito intenso, desgastante, e esperamos fazer uma grande temporada. O Carioca está aí. É difícil, disputado. Vamos tentar manter o título, vamos ver o que o Jorginho quer. Temos uma base montada do ano passado. As chegadas do Pikachu, do Marcelo Mattos e dos meninos da base vão nos ajudar bastante", comentou.