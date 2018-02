Após replantio do gramado, Corinthians volta para sua arena nesta segunda

O Corinthians está de volta ao seu estádio. Os próximos treinos, nesta segunda-feira e na terça-feira, serão as primeiras atividades na Arena Corinthians após o replantio da grama, iniciado no final do ano passado.

Durante o período em que o gramado esteve em obras, o Corinthians transferiu três jogos do Campeonato Paulista para o Pacaembu: contra Ponte Preta, Ferroviária e São Paulo.

O processo de replantio levou quase dois meses. Depois da retirada do material orgânico (grama antiga), foram utilizados cerca de 500 quilos de sementes importadas dos Estados Unidos. Elas plantadas, adubadas e tratadas e passaram por diversas etapas até o crescimento.

A grama na Arena Corinthians é a do tipo Ryegrass, chamada grama de inverno. Abaixo da grama há uma camada de reforço com fibra sintética, areia e material orgânico de 30 centímetros e outra de brita, com 15 centímetros. A irrigação do gramado é automatizada e feita por 48 aspersores, enquanto o sistema de drenagem pode ser a vácuo ou por sucção.

A grama antiga não foi totalmente descartada. O clube comercializou tufos do gramado, em uma ação que despertou grande interesse dos torcedores. Mais de 700 bowls foram vendidos, com preços que variavam de R$ 49 a R$ 89. Inaugurado em maio de 2014, o gramado da Arena foi palco de seis jogos da Copa do Mundo daquele ano. Além disso, foi o local em que o time conquistou o título paulista do ano passado e os brasileiros de 2015 e 2017.

Os treinos de segunda e terça vão ajudar os jogadores a se adaptarem ao novo gramado para o jogo de quarta-feira, diante do São Bento, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.