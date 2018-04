Após rescindir com Flu, Rafael Sobis acerta com Tigres, do México

Quatro dias após rescindir com o Fluminense, o atacante Rafael Sobis foi anunciado pelo Tigres, do México, neste domingo. O brasileiro deve assinar contrato de três anos com a equipe mexicana.

Sobis acertou sua saída do clube carioca na véspera de Natal após não conseguiu renovar seu vínculo por mais tempo. Seu contrato iria até julho de 2015. O fim da parceria com a Unimed teve papel decisivo na saída do atacante, que vinha salário de R$ 450 mil - a maior parte cabia à patrocinadora.

O atacante chegou ao clube carioca em 2011 e participou das conquistas do Brasileirão e do Campeonato Carioca de 2012. No ano seguinte, esteve no grupo que foi rebaixado, mas escapou da queda por causa de punição aplicada à Portuguesa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Rafael Sobis llega a la Ciudad para ver su contrato con @TigresOficial. pic.twitter.com/4NAW7Y9PAU — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 28 dezembro 2014

Fora do time brasileiro, Sobis desembarcou na Cidade do México neste domingo. Ele deve passar por exames médicos nos próximos dias. Se aprovado, será oficializado pelo time que disputará a Copa Libertadores de 2015. O time disputará o Grupo 6, que conta com o River Plate, atual campeão da Copa Sul-Americana.