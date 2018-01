Após reunião com Carpegiani, Roger ficará no Corinthians Apesar de todos os problemas, o meia Roger continuará no Corinthians. Após reunião com o jogador, nesta sexta-feira, o técnico Paulo César Carpegiani, que também comandou o primeiro treino no clube, se reuniu com o jogador e disse que o mesmo pretende apagar a má imagem deixada no time, uma vez que ele não quer carregar a fama de "chinelinho". Mesmo assim, Roger será multado, principalmente porque escondeu dos médicos do clube uma lesão no tornozelo esquerdo. "Fiz questão de que essa lei [a multa, que deve ser de 20% do salário, que é de R$ 200 mil] fosse mantida", contou Carpegiani. "Ele não devia ter agido desta maneira. Poderia, até, ter se prejudicado com um agravamento da lesão." Roger não retornou com a equipe após o empate em 2 a 2 contra o Náutico, pela Copa do Brasil, na última quarta. O jogador foi para o Rio de Janeiro. Além disso, ele se recusou a participar do trabalho físico com os demais atletas que não enfrentaram a equipe pernambucana - nesse jogo, Roger ficou no banco de reservas. "O Roger é um grande jogador, mas tem de se enquadrar no profissionalismo do Corinthians. Aqui dentro, eu não terei preferência por ninguém", contou Carpegiani. "Ele é uma estrela que precisa se comprovar dentro de campo, com bom futebol. Aqueles que não nos satisfazerem nesse quesito, acabarão saindo." Segundo a diretoria, Roger, que foi contratado em 2005 por cerca de R$ 9 milhões, pediu para ir ao Rio após a partida. Ele teria problemas com a carteira de motorista. O jogador não viajará para Atibaia, onde a partir de domingo o time se concentrará para o jogo de volta contra o Náutico, pelas oitavas-de-final. Lulinha no time Sem Roger, que realizará tratamento no período em que o time estará em Atibaia, e Willian, suspenso, Carpegiani escalará Lulinha para a partida contra o Náutico. Além dele, quem também estará entre os titulares é Rosinei, que ocupará a vaga de Bruno Octávio. Eduardo Ratinho e o jovem Everton também devem pintar no time. "A entrada de Lulinha é uma emergência. Porém, ele está pronto para atuar. Quero que todos dentro de campo formem um grupo organizado" disse o treinador. "Já Rosinei é um atleta versátil e pode criar várias jogadas. Nas laterais, quero que os dois saibam atuar, apoiando e defendendo." O time deve ter Jean; Eduardo, Marinho, Betão e Everton; Magrão, Marcelo Mattos, Rosinei, e Lulinha; Arce e Jean Carlos. Relacionados para Atibaia Por enquanto, Carpegiani não pretende dispensar ninguém do Corinthians. Por isso, o técnico relacionou 25 jogadores para os treinos em Atibaia. Além de Nilmar, Willian e Roger, machucados, também ficaram de fora por motivos de lesões: Edson, Paulo Almeida, Rafael e Daniel. Sobre reforços, o treinador contou que pretende pedir um jogador para o ataque, que seja um referencial para o time dentro da área. Atualmente, o clube conta com sete jogadores no elenco para o setor. Atualizado às 12 horas