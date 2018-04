Após reunião, entrega do Itaquerão fica para dezembro

A entrega ainda neste ano foi confirmada em reunião realizada no Rio de Janeiro que contou com todas as partes interessadas na construção do Itaquerão. Além de Valcke, estiveram presentes Benedicto B. da Silva, presidente da construtora Odebrecht, Ricardo Trade, dirigente do Comitê Organizador Local da Copa (COL), e Andrés Sanchez, ex-presidente e representante do Corinthians para tratar de assuntos relativos ao estádio.

O encontro teve por objetivo aparar as arestas entre Valcke e o Corinthians em razão de polêmica iniciada pelo representante da Fifa. Na terça, o secretário-geral cobrou maior rapidez nas obras do Itaquerão e cogitou cortar São Paulo da Copa do Mundo. A declaração desagradou a diretoria corintiana, que rejeitou a "pressão". "Se entendem que devem mudar o local de abertura da Copa, fiquem à vontade", afirmara o clube.

O Corinthians ainda argumentou que a Fifa teria dado prazo mais longo - fevereiro de 2014 - para o estádio que abrirá o Mundial, apesar das declarações insistentes de Valcke de que todos os estádios deverão ser entregues até dezembro deste ano. Diante da polêmica, Valcke recuou e veio a público para negar a eventual exclusão do estádio do Corinthians antes mesmo da reunião desta quarta.

"Nós estamos muito satisfeitos com a reunião e com o fato de que foi possível dialogar frente a frente", declarou, ao reiterar o prazo final em dezembro. "São Paulo será um exemplo às outras cidades para entregar o estádio no prazo, em 31 de dezembro. A conversa com o Corinthians foi muito proveitosa já que nós dois entendemos que temos o mesmo objetivo, que é ter o estádio pronto", disse Valcke.

Andrés Sanchez manteve o tom diplomático e minimizou o que chamou de "mal entendido". "A reunião foi excelente. Houve um mal entendido, mas São Paulo e o Corinthians estão conscientes de sua responsabilidade. Eu sempre tive certeza de que nós iríamos organizar o jogo de abertura da Copa do Mundo e agora eu tenho ainda mais certeza. O calendário acordado com a Fifa será respeitado", garantiu.

Mesmo ausente na reunião, o presidente do COL e da CBF, José Maria Marin, disse ter ficado satisfeito com o resultado do encontro. "Estou muito contente com o resultado do encontro e com o compromisso de todas as partes para que São Paulo, assim como as outras sedes da Copa do Mundo, entregue o estádio no prazo para garantir que organizaremos um grande evento em 2014", disse Marin, que se reunirá com a diretoria do COL nesta quinta, no Rio.