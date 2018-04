Após revés, Abel Braga espera pouca torcida na quarta A inesperada e frustrante derrota do Fluminense para o América-MG, sábado, no Engenhão, deixou o time em situação crítica na luta pelo título. Na quarta-feira, o time carioca recebe o Grêmio, também no Rio, e precisa vencer para manter a chama acesa, além de não correr o risco de se ver fora da zona de classificação para a Copa Libertadores.