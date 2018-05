Após revés em estreia, Robinho pede melhora nas finalizações

O desperdício de chances criadas para gol é a principal preocupação do Atlético-MG para a sequência da temporada. Esta é a opinião do atacante Robinho, que fez sua estreia como titular da equipe no último sábado e esteve durante os 90 minutos na derrota diante do URT por 1 a 0.

"A gente poderia ter matado o jogo no começo, mas pecamos nas finalizações. Infelizmente hoje a bola não entrou. Valeu o empenho de todo mundo, mas agora é seguir trabalhando. A bola não quis entrar", analisou o atacante.

No meio da semana passada, o Atlético-MG também teve dificuldades para converter as oportunidades em gol. Contra o Independiente del Valle, o time alvinegro abriu o placar aos três minutos de jogo e cansou de desperdiçar chances de ampliar.

Consciente da dificuldade em melhorar a pontaria, Robinho acredita que vai ganhar ritmo de jogo atuando as partidas desde o início. Contra o Independiente del Valle, o atacante entrou no segundo tempo.

"Jogar 90 minutos só me ajuda a ganhar mais condições. Tentei buscar o gol a todo momento no jogo, mas não saiu", lamentou Robinho, principal contratação do Atlético-MG para a temporada 2016.

O técnico Diego Aguirre lamentou as chances perdidas e reconheceu que o time caiu de rendimento na etapa final em Patos de Minas. "Não se pode tirar mérito do rival, eles se defenderam bem a e aproveitaram a situação que tiveram. Nós jogamos bem na primeira parte e não repetimos no segundo tempo. Faltou o gol para termos mais tranquilidade e acabamos perdendo um jogo importante", comentou.

Agora o clube se prepara para receber o América-MG na próxima quarta-feira, às 19h30, pela Liga Sul-Minas-Rio. Pelo Campeonato Mineiro, o time alvinegro volta a campo no próximo domingo, quando encara o Tombense, em casa.