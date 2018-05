Após revés na Copa do Brasil, Muricy diz que dá para reverter derrota

MACEIÓ - O técnico Muricy Ramalho lamentou a queda de rendimento do time na partida contra o CRB, quarta-feira, quando o São Paulo tomou a virada por 2 a 1 no jogo de ida da Copa do Brasil, mas garantiu que a equipe está viva na competição. "Dá para reverter em casa", avisou, ciente de que uma vitória simples por 1 a 0 garante o São Paulo na próxima fase da competição.

O treinador reconheceu que houve um erro de estratégia na formação, pois outros jogadores deveriam ter sido poupados, assim como ele fez com Luis Fabiano. "A preocupação era com o cansaço, pois teríamos duas viagens seguidas. Chegamos a ponto de poupar o time todo, mas como ninguém reclamou do cansaço, resolvemos vir com todo mundo. Acho que foi um jogo atípico. A gente sentiu um pouco o esforço da partida de domingo, pois não é fácil atuar nessa temperatura e com o campo pesado", afirmou.

A partida foi disputada em Maceió (Alagoas) e quando o São Paulo ficou com um jogador a menos, com a expulsão de Rodrigo Caio, a situação complicou mais ainda. "Com a expulsão, o cansaço do time aumentou. Não tivemos o controle do jogo e erramos muitos passes. O grande erro foi esse. Acho até a expulsão foi gerada no primeiro tempo, quando ele tomou um cartão amarelo que não pode tomar, num passe que ele arriscou. Ficou pendurado para o restante da partida e acabou sendo expulso", reclamou.

Para Muricy, o São Paulo começou bem a partida, mas depois caiu de rendimento. De qualquer maneira, o comandante não acha que o resultado negativo de quarta-feira vai atrapalhar o planejamento da equipe para a temporada. "É muito cedo ainda, começamos bem o Brasileiro e essa é outra competição. Temos de ganhar jogos sempre, a pressão existe o tempo todo", conclui o técnico, que vê com bons olhos a postura do novo presidente tricolor, Carlos Miguel Aidar, que avisou que o treinador só sai do clube se quiser. "É muito bom ouvir isso, pois o futebol é sequência de trabalho. Que beleza que ele pensa assim."