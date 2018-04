Após reviravolta, presidente da Fiorentina deixa cargo

Com a decisão, o vice-presidente Mario Cognini assumirá temporariamente a presidência do clube cujo proprietário é Diego Della Valle, irmão de Andrea. Diego comprou a Fiorentina em 2002, depois de o clube ter declarado falência após cair para a quarta divisão do futebol italiano.

De 2002 para cá, o clube se reestruturou e voltou à elite do Calcio e conseguiu, em 2008, sua classificação para a edição atual da Liga dos Campeões da Europa, após nove anos de ausência do time de Florença na principal competição do futebol europeu. Atualmente, a Fiorentina ocupa a quarta colocação do Campeonato Italiano, com dez pontos ganhos.

Os irmãos Della Vale também estiveram envolvidos no escândalo do caso Calciopoli, o sistema de corrupção no futebol italiano descoberto em 2006, que provocou o rebaixamento da Juventus para a segunda divisão do país.