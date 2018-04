Após reviravolta, time francês acusado de manipulação é mantido na 2ª divisão

Em março, a comissão disciplinar da liga francesa ordenou o rebaixamento automático do Nîmes depois que o presidente do clube, Jean-Marc Conrad, foi considerado culpado da acusação de tentativa de manipulação de quatro partidas. Mas o time apelou na federação do país, que, então, o puniu com a perda de oito pontos no campeonato da próxima temporada.

De acordo com comunicado divulgado pela liga do país, sete jogos do Nîmes estavam sob investigação, que começou depois de um empate por 1 a 1 diante do Caen, em maio de 2014, resultado que manteve o clube na segunda divisão na temporada passada. Por conta do processo, Jean-Marc Conrad chegou a ser preso em novembro e acabou banido do futebol por sete anos, posteriormente.

Além de Conrad, o principal acionista do Nîmes, Serge Kasparian, foi suspenso do futebol por 10 anos. Outras quatro pessoas ainda receberam punições menores, que variaram de dois meses a dois anos de banimento.