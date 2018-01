Guerrero nega ter recebido propostas para deixar o Flamengo

O atacante peruano Paolo Guerrero negou ter recebido propostas para sair do Flamengo, conforme indicado pela imprensa internacional. No dia 3 deste mês, o jornal Líbero, do Peru, afirmou que a Internazionale, da Itália, estaria disposta a fazer uma proposta pelo jogador, que chegou ao Flamengo há cerca de dois meses. O interesse teria aumentado em razão do desempenho de Guerrero na seleção peruana durante a Copa América e a boa fase que vem demonstrando neste bom início vestindo a camisa do Flamengo, com gols e assistências, que lhe renderam o status de ídolo da torcida, mesmo em tão pouco tempo.

Guerrero, porém, descarta deixar o clube e considera estar em um momento feliz de sua carreira. "São rumores que a imprensa, por aí, tira alguma informação de sites internacionais. Para mim, não chegou nada, estou feliz no Flamengo. Vou continuar aqui, esperando conquistar alguma coisa importante", afirmou em entrevista ao SporTV.

Neste domingo, o jogador volta a campo pelo Flamengo diante da Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos, o time rubro-negro é o 11.º colocado na tabela de classificação.