Após rumores, Ganso garante que continua no Santos

"Faço questão de vir a público afirmar que estou inteiramente focado na recuperação de minha cirurgia e ansioso por voltar a campo com a camisa do Santos Futebol Clube, principalmente neste momento em que o time estreia na Taça Libertadores da América, torneio que sempre sonhei disputar", declarou o atleta.

Ganso, que tem contrato com o clube praiano até fevereiro de 2015, negocia melhorias em seu vínculo empregatício com o Santos, assim como aconteceu com Neymar. Até o momento o meia não aceitou a proposta apresentada pela diretoria, dando brecha para inúmeras especulações.

"Gostaria de tranquilizar a torcida do Santos, tenho contrato até fevereiro de 2015 e continuo negociando com o Santos um novo contrato que atenda aos meus objetivos e do clube", explicou Ganso.

Na semana passada, o presidente do Santos, Luís Álvaro Ribeiro de Oliveira, informara que o jogador havia sido oferecido ao Corinthians pelo grupo de investimento que detém parte dos seus direitos econômicos.