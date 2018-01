Ídolo de Danilo, da Chapecoense, Ceni envia vídeo e camisa para a família do goleiro

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, entrou em contato com a família do goleiro Danilo para manifestar solidariedade. O portal Estadão divulgou nesta terça-feira que o ídolo da Chapecoense era fã do ex-goleiro e se espelhava nele ao longo da carreira. Leia a matéria aqui.

Assim que soube da idolatria do goleiro, Ceni entrou em contato com os familiares do goleiro para enviar um vídeo, onde se manifestava em solidariedade pela tragédia ocorrida na última terça-feira e também enviou uma camisa autografada para os pais do jogador com o nome de Danilo nas costas.

Rogério Ceni será apresentado como novo técnico do São Paulo nesta quinta-feira, às 12h, no CT da Barra Funda, quando deve se manifestar publicamente sobre o fato.

Com 32 anos, Danilo cresceu tendo Rogério Ceni como uma de suas referências. Ele também era fã de Zetti. Apesar da idolatria pelo são-paulino, o ídolo da Chapecoense chegou a negociar com o Corinthians e só não foi jogar no time alvinegro por causa de divergências políticas entre dirigentes do clube.