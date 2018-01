Após saída de Carpegiani, Bahia anuncia o retorno do técnico Guto Ferreira

O Bahia definiu o seu treinador para a próxima temporada. Será Guto Ferreira, que assinou nesta terça-feira um contrato válido até o final de 2018 e retorna ao clube poucos meses após trocá-lo pelo Internacional.

+ Tropeço e protestos fazem Internacional demitir Guto Ferreira

"Comandante do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2016 e da conquista da Copa do Nordeste em 2017, título mais importante do clube nos últimos 15 anos, Guto Ferreira está de volta", publicou o Bahia em seu site oficial.

Embora tenha conquistado a Copa do Nordeste e feito um excelente trabalho, Guto Ferreira deixou o clube em março ao receber uma proposta do Internacional. E, após encontrar dificuldades para fazer o time gaúcho engrenar na Série B, ele foi demitido em novembro.

Retorna, assim, ao Bahia, que foi treinado por Paulo César Carpegiani na reta final do Campeonato Brasileiro - o técnico interessaria ao Flamengo, que pode perder o técnico colombiano Reinaldo Rueda para o próximo ano.

Em sua primeira passagem, Guto Ferreira comandou a equipe baiana em 56 partidas oficiais, totalizando 30 triunfos, 15 empates e apenas 11 derrotas. Os números renderam um aproveitamento de 62,5%.

Guto Ferreira tem 51 anos e fez trabalhos destacados na Chapecoense, clube onde ficou de setembro de 2015 a junho de 2016, e na Ponte Preta, onde teve duas passagens que totalizaram mais de 100 jogos.

Além do treinador, outros três profissionais retornarão ao Bahia: os auxiliares André Luis e Alexandre Faganello e o preparador físico Juninho.