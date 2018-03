Após saída de Cuca, Geninho assume comando do Botafogo

O Botafogo acertou nesta sexta-feira a contratação do técnico Geninho, substituto de Cuca, que pediu demissão do cargo após a eliminação da equipe na semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians na última quarta. O novo treinador, que em São Paulo já teve passagens por Corinthians e Santos e foi campeão brasileiro com o Atlético-PR em 2001, deixou recentemente o Atlético-MG. Ele deve ser apresentado oficialmente no clube carioca apenas na próxima semana. No entanto, Geninho deve viajar com o grupo neste fim de semana para o Recife (PE), onde o Botafogo encara o Náutico pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O acerto do treinador com o clube do Rio de Janeiro aconteceu rapidamente na manhã desta sexta, em reunião realizada em General Severiano. Agora, ele terá como principal objetivo elevar o moral do grupo, abalado após não conquistar nenhum título no primeiro semestre deste ano, apesar de ter chegado à final do Campeonato Carioca e à semifinal da Copa do Brasil.