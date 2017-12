Após saída, Santos homenageia Ricardo Oliveira: 'Líder, artilheiro e ídolo'

A decisão de deixar o Santos em 2018 e ir para o Atlético-MG não impediu que Ricardo Oliveira tivesse o reconhecimento por sua trajetória na Vila Belmiro. Momentos depois de o clube mineiro anunciar o acerto com o atacante, o time paulista divulgou vídeo homenageando o jogador de 37 anos.

+ Vice do Santos diz que prioridade do clube em 2018 será a Libertadores

"Líder, artilheiro e ídolo. O atacante Ricardo Oliveira fez história com a camisa do Santos. Em duas passagens pelo clube, o atleta marcou 92 gols em 173 jogos, com a conquista de dois Campeonatos Paulistas. Para homenagear o jogador, o Peixe preparou um vídeo de agradecimento", explicou o clube.

O vídeo de um minuto mostra gols de Ricardo Oliveira em clássicos, sua relação de liderança e amizade com os companheiros de elenco e o carinho de alguns pequenos torcedores pelo atacante, que acertou com o Atlético-MG por duas temporadas.

Ricardo Oliveira não entrou em acordo com a diretoria santista para renovar o contrato e, inclusive, se despediu da torcida na última quarta. Através das redes sociais, ele lamentou a saída e garantiu: "Sempre foi minha prioridade permanecer, mas não foi possível. Tenho que pensar na minha carreira, no meu futuro e na minha família".

O vínculo de Ricardo Oliveira com o Santos termina neste mês de dezembro. Curiosamente, as conversas do atacante para renovação aconteceram com a atual diretoria, que também deixa o clube no fim do ano. O novo vice-presidente santista, Orlando Rollo, inclusive lamentou recentemente que o jogador tenha definido sua saída antes de conversar com os novos dirigentes.