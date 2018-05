Após sair da Inter de Milão, Montoya é emprestado ao Betis

Montoya ficará no Betis até 30 de junho de 2016. E o lateral tentará conquistar seu espaço no clube de Sevilha, o que não conseguiu na Inter de Milão, tanto que só disputou quatro partidas nesta temporada, sendo três delas pelo Campeonato Italiano.

Assim, a Inter aceitou encerrar o contrato de empréstimo de Montoya antes do fim. E, diante disso, o Barcelona optou por ceder o jogador, de 25 anos, ao Betis. Agora, então, ele está de volta ao futebol espanhol, mesmo que em clube bem mais modesto do que a sua equipe de origem, pela qual disputou 66 jogos e marcou dois gols em três temporadas no time principal.

OUTROS EMPRÉSTIMOS - Também nesta segunda, o Sevilla anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Federico Fazio. O argentino permanecerá no clube até o final da temporada 2015/2016, mas sem uma cláusula para aquisição ao término do acordo.

Esta será a segunda passagem de Fazio pelo Sevilla. O clube espanhol foi o responsável por tirar o zagueiro da Argentina em 2007, um ano antes de ele conquistar a medalha de ouro olímpica. Em 2014, ele trocou o clube espanhol pelo Tottenham. Agora está de volta ao Sevilla.

Já o Valencia apresentou nesta segunda o lateral-esquerdo Guilherme Siqueira, que teve a sua contratação anunciada no último domingo. O jogador brasileiro chega ao clube cedido por empréstimo pelo Atlético de Madrid até o final da temporada 2016/2017.