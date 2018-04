Após sair da zona, Corinthians pensa na decisão contra o Goiás

Apesar de ter conseguido um heróico empate diante do Atlético Paranaense e sair da zona de rebaixamento, os jogadores do Corinthians já se preparam para a "decisão" diante do Goiás, no próximo domingo, às 16 horas, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Corinthians 2 x 2 Atlético-PR Goleiro Felipe cai nas graças da torcida corintiana Com o ponto diante do Atlético-PR, o Corinthians foi a 42 e ultrapassou o próprio Goiás, que ficou estacionado nos 41 ao lado do Paraná. "Esse ponto foi muito importante, até porque poderemos jogar mais tranqüilo no Serra Dourada, podendo até empatar", conta o atacante Finazzi, destaque no domingo. O duelo em Goiânia é considerado fundamental para a permanência do Corinthians no Brasileirão. Se perder, o clube dependerá de uma combinação de resultados nas duas últimas rodadas para não ser rebaixado. "É claro que não está nada decidido, mas já estamos na frente deles", comemora o capitão Betão. O técnico Nelsinho Baptista não terá problemas para armar a equipe em Goiânia. Como nenhum jogador tomou cartão amarelo diante do Atlético-PR, ele terá todos os jogadores para o duelo do próximo domingo - eram nove os atletas pendurados no jogo contra o Atlético-PR no Pacaembu.