Após sair do Corinthians, Jô é apresentado pelo Nagoya Grampus

O destino já era conhecido, mas só foi confirmado oficialmente nesta terça-feira, 2. Depois de passar por exames médicos e assinar contrato, o atacante Jô foi apresentado como novo jogador do Nagoya Grampus, equipe que irá disputar a primeira divisão japonesa em 2018.

Jô estava no Corinthians, onde chegou desacreditado no final de 2016 e surpreendeu: o atacante foi um dos principais jogadores do elenco corintiano ao longo de 2017, ajudando a equipe a conquistar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, foi um dos artilheiros com 18 gols, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense. Ele também se destacou por marcar gols nos principais rivais do alvinegro.

A negociação foi realizada por 11 milhões de euros (43 milhões de reais), proposta considerada irrecusável pelos dirigentes corintianos por um atleta de 30 anos. O Corinthians era dono de 100% dos direitos federativos do atacante e, portanto, ficará com todo o dinheiro da multa rescisória.

Para a posição, o Corinthians conta com o recém-contratado Júnior Dutra e com Kazim. O clube, porém, procura outros centroavantes para se reforçar. Depois de enfrentar dificuldades na negociação com o colombiano Tréllez, do Vitória, o alvinegro vasculha o mercado sul-americano em busca de outros jogadores.