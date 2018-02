Após sair do Santo André, Ruy Scarpino assume Rio Branco A diretoria do Rio Branco anunciou a contratação do técnico Ruy Scarpino, que terá a missão de recuperar o time no Campeonato Paulista. O treinador, que passou pelo clube no ano passado, assume no lugar de Zé Teodoro, demitido após a derrota para o Bragantino, por 3 a 1, em Americana. Com quatro jogos disputados, o Rio Branco não conseguiu marcar nenhum ponto no Paulistão e está na penúltima posição. Curiosamente, antes de acertar com o time de Americana, Scarpino treinava o Santo André, que também perdeu todos os jogos disputados no campeonato. "Vamos avaliar o elenco e conversar com a diretoria para discutirmos a necessidade de reforços", contou Scarpino. "Tenho um bom relacionamento com a torcida. Espero livrar o clube do rebaixamento." A estréia do treinador acontecerá nesta quinta-feira, na partida contra o Paulista, em Jundiaí.